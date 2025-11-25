Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 25.11.2025 09:47

Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız. Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız. Türkiye'yi ev sahibi yapacağız" dedi.

Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 81 ilde konutların inşasına devam ediyor.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde 59 bin 907 metrekare alanda yapımı tamamlanan konutlara taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız. Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak; Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız. Türkiye’yi ev sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

 

 

"Lüks evlerde oturur gibi sosyal konutlarda oturuyorum"

İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan Canan Gökler, "O an heyecandan ölecektim. Çok bekledim, adım dördüncü kurada çıktı. Ayrıca deniz manzarası çıkması hayalimizdi. Lüks evlerde oturur gibi sosyal konutlarda oturuyorum. Kira ödeyene kadar kendi evinin taksitini ödüyorsun" dedi.

Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız

Emeklilik kategorisinden başvuran Ömer Yücel ise projenin bir avantaj olduğunu belirterek "Evimiz, gayet geniş, ferah, kullanışlı. En güzel tarafı ise deniz manzaramız var. Şunu da söylemem gerekirse, başkalarının tatil yaptığı yerde oturmak ayrı bir zevk. Taksitleri tam bizim cebimize uygun" şeklinde konuştu.

"Devletimiz sosyal devlet anlamında büyük bir hizmet ediyor"

Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden Ali Akıllı, "Böyle bir devletin çatısı altında yaşıyor olmaktan herkesin gurur duyması lazım. Hakikaten devletimiz sosyal devlet anlamında vatandaşına gerçekten çok büyük bir hizmet ediyor. Hani bir söz var, 'milleti yaşat ki devlet yaşasın' diye. Bunu devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve elbette ki Çevre, Şehircilik Bakanımız hakkıyla yerine getiriyorlar. Dolayısıyla milletin yaşadığı bir devlet elbette yaşayacaktır" diye konuştu.

Bakan Kurum: Türkiye'yi ev sahibi yapacağız

"Yumurtalık'ın en güzel yeri burası"

Ev sahibi Metin Sincan, evlerin kullanışlı olduğuna dikkat çekti, "2+1 olmasına rağmen evimiz büyük. Normalde biz köyde oturuyorduk. Bizim evlerimiz buradan daha küçüktü. Şu anda Yumurtalık'ın en güzel yeri burası. Denizi yukarıdan görüyor, serin, ferah, çok güzel yerde" dedi.

Necdet Sır da "Bir villa tipi yani buna diyecek bir şey bulamıyoruz. Her şeyi var, doğal gazı var, sıcak suyu var. Kiradan çok uygun. Kiraya verdiğin paranın yarı fiyatını buraya veriyorsun" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Adana Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum Sosyal Konut Projesi TOKİ
Sıradaki Haber
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü aramalar sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesi kabul edildi
11:11
Gazze konulu iki eser, Uluslararası Emmy Ödülü aldı
11:06
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
10:54
Siber suç operasyonlarında 10 günde 429 şüpheli yakalandı
10:51
Bakan Ersoy: Ayasofya'da zemin tamamen korunmuş durumda
11:20
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Heyetin, İmralı ziyareti tarihi bir gelişmedir
Göçmen kuşlar, Rize kıyılarını "Sığınak" olarak kullanıyor
Göçmen kuşlar, Rize kıyılarını "Sığınak" olarak kullanıyor
FOTO FOKUS
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ