İHA 25.11.2025 09:42

Mersin'de rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama

Mersin'de rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldü.

Ekiplerin çalışmalarında gümrükte görev yapan bazı personellerin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak rüşvet ilişkilerine dahil oldukları, sahte resmi belge düzenledikleri belirlendi.

Ekiplerin titiz ve takipli çalışmaları sonucu gümrük memurları, özel gümrük müşavirliği firma sahibi ve çalışanlarından oluşan rüşvet ağında yer alanlar tek tek tespit edildi.

Belirlenen 2'si iş yeri 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Mersin'de rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama

Şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda gümrüğe ait mühür ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sının gümrük memuru olduğu, 17'sinin ise şirket sahibi ve çalışanlar olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kalırken, 32'si mahkemeye gönderildi.

Mahkemede ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı gümrük memuru 11 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gümrük Kaçakçılık Mersin
