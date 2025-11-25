Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
Türkiye
AA 25.11.2025 10:00

Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü aramalar sürüyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 9. günde de devam ediyor.

Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü aramalar sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri katılıyor.

Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanırken, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

