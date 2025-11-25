Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.11.2025 09:51

Yalova susuzluğun eşiğinde: Günde 9 saat kesintiye gidilecek

Gökçe Barajı’nda su seviyesinin yüzde 8’e düşmesi üzerine Yalova’da 15 günlük içme suyu kaldı. Yarından itibaren tüm ilçelerde 20.00–05.00 saatleri arasında planlı su kesintilerine gidilecek; sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak.

Yalova susuzluğun eşiğinde: Günde 9 saat kesintiye gidilecek

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda seviyenin yüzde 8'e düşmesi ve kentin 15 günlük suyunun kalması üzerine Vali Hülya Kaya başkanlığında "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı.

Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen Acil Su Eylem Planı koordinasyon toplantısında, ilk etapta tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.

Yine belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı.

Sanayiye su yüzde 50 azaltılıyor

26 Kasım'dan itibaren de planlı su kesintileri uygulanacağı, tüm belediyeler mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidileceği, sanayi tesislerine verilen suyun önce yüzde 50 azaltılacağı, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen kesileceği ifade edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göletinden Çınarcık hattına su verilmesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklanırken, orta vadede şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor.

Toplantıda, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nün su kalite kontrollerini artıracağı, kritik tesislerde (hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri) su güvenliği için ek önlemler alınacağı, yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacağı kararlaştırıldı.

ETİKETLER
Barajlar Su Kesintisi Yalova
Sıradaki Haber
Mersin'de rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:24
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi kabul edildi
11:11
Gazze konulu iki eser, Uluslararası Emmy Ödülü aldı
11:06
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
10:54
Siber suç operasyonlarında 10 günde 429 şüpheli yakalandı
10:51
Bakan Ersoy: Ayasofya'da zemin tamamen korunmuş durumda
11:20
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Heyetin, İmralı ziyareti tarihi bir gelişmedir
Göçmen kuşlar, Rize kıyılarını "Sığınak" olarak kullanıyor
Göçmen kuşlar, Rize kıyılarını "Sığınak" olarak kullanıyor
FOTO FOKUS
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ