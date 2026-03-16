Duman 13.3ºC Ankara
Savunma
TRT Haber 16.03.2026 15:42

T-38M uçaklarının Çanakkale selamı GÖKTÜRK-1'in objektifinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet T-38M uçağının Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinden yaptığı saygı geçişi, GÖKTÜRK-1 yer gözlem uydusu tarafından kayıt altına alındı.

T-38M uçaklarının Çanakkale selamı GÖKTÜRK-1'in objektifinde

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin eğitim ve uzay kabiliyetlerinin, Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde icra edilen anlamlı bir görevde bir araya geldiği belirtildi.

İzmir Çiğli’de konuşlu 121'inci Jet Eğitim Filo Komutanlığı envanterindeki 4 adet T-38M uçağı, icra ettikleri eğitim uçuşu rotasında Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinden geçiş yaparak selamlamada bulundu.

T-38M uçaklarının Çanakkale selamı GÖKTÜRK-1'in objektifinde

Açıklamada, "Hava gücümüzün bu saygı geçişi, Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli tarafından titizlikle planlanan çekim işlemiyle Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu GÖKTÜRK-1 tarafından kayıt altına alındı." denildi.

Öte yandan, Bakanlığın söz konusu etkinliğe ilişkin paylaşımında, "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber." dizelerine de yer verildi.

SON HABERLER
15:53
Hürmüz Boğazı'ndan "İran'a ait olmayan" ilk ham petrol tankeri geçiş yaptı
15:49
İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 16 günde 3 bin 810 saldırı düzenledi
15:38
İlber Ortaylı için son görev
15:57
8 ilde 10 organize suç örgütüne operasyon: 34 şüpheli tutuklandı
15:11
Bayramda hava nasıl olacak?
15:02
Rusya'dan Telegram ve Apple’a 38,5 milyon ruble ceza
3 bin yıllık antik kentte "kıskanan çatlasın" mesajı
3 bin yıllık antik kentte "kıskanan çatlasın" mesajı
FOTO FOKUS
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ