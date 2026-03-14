Savunma
AA 14.03.2026 18:38

SSB Başkanı Görgün: K2 Kamikaze İHA sahada önemli bir güç çarpanı oluşturuyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA'nın muadil sistemlere kıyasla sunduğu yüksek maliyet etkinliği, karıştırma altında görev yapabilme kabiliyeti ve hızlı seri üretime uygun mimarisi ile sahada sahada önemli bir güç çarpanı oluşturduğunu ifade etti.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli mühendisliğin ulaştığı seviyenin savunma teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladığını bildirdi.

Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA'nın operasyonel avantajlarına değinen Görgün, İHA'nın yapay zeka destekli otonom sürü kabiliyeti, görüntü tabanlı seyrüsefer ve hedefleme yetenekleriyle donatıldığını belirtti.

Sistemin yüksek menzili ve etkili harp başlığıyla yeni nesil bir platform olarak öne çıktığını ifade eden Görgün, "Muadil sistemlere kıyasla sunduğu yüksek maliyet etkinliği, karıştırma altında görev yapabilme kabiliyeti ve hızlı seri üretime uygun mimarisi ile sahada önemli bir güç çarpanı oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Platformun teknik özelliklerine ilişkin detaylar paylaşan Görgün, K2 Kamikaze İHA'nın kısa ve hazırlıksız pistlerden kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu aktardı.

Haluk Görgün, yeniden kullanılabilir mimarisiyle geliştirilen bu platformun, akıllı sistemler çağında Türk savunma sanayisinin mühendislik gücünü ve teknolojik derinliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Görgün, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Baykar mühendislerini ve teknik personelini tebrik ederek, çalışmalara katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

Sınıfının en büyüğü: 2000 kilometre menzilli K2 Kamikaze İHA sahnede
