Savunma
TRT Haber 14.03.2026 03:25

Sınıfının en büyüğü: 2000 kilometre menzilli K2 Kamikaze İHA sahnede

Baykar’ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği K2 Kamikaze İHA, akıllı sürü otonomisi testleriyle sahneye çıktı. Çoklu operasyon yetenekleri ile gelişmiş yapay zekâ ve otonomi algoritmalarına sahip olan platform, 5 hava aracının farklı dizilimlerle gerçekleştirdiği formasyon uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA), otonomi, yapay zekâ ve formasyon yeteneklerini sergilediği testlerle sahaya çıktı.

Gelişmiş yapay zekâ ve otonomi algoritmaları ile donatılan platform, dün ve bugün gerçekleştirilen ve 5 adet K2'nin katıldığı uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Akıllı sürü otonomisi

Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan 5 adet K2 Kamikaze İHA, iki gündür Saros Körfezi üzerinde gerçekleştirilen çoklu testlerde “sağ kademe”, “çizgi” ve “V” dizilimli formasyon uçuşlarını gökyüzünde başarıyla icra etti.

Sınıfının en büyüğü: 2000 kilometre menzilli K2 Kamikaze İHA sahnede

Test senaryolarında K2 platformları, yapay zekâ, sensör ve yazılımları vasıtasıyla sürüdeki hava araçlarına göre konum alarak filo içindeki yerlerini hatasız bir şekilde korudu ve görevleri başarıyla tamamladı.

K2 Kamikaze İHA, “Turan” ve “duvar” formasyonu gibi farklı dizilimleri de başarıyla uygulayabiliyor.

Yapay zeka destekli sürü sinerjisi

Yapay zekâ destekli sürü sinerjisi ile hareket eden K2 Kamikaze İHA, literatürdeki "feda edilebilir" sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor.

Ar-Ge çalışmalarının bir sonraki adımında platformun, mühimmatını hedefe bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanım imkânı sunan versiyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Maliyet etkin yaklaşım

Projeyle yüksek maliyetli mühimmatların kullanımını asgari seviyeye indirerek etki gücü yüksek, düşük maliyetle seri üretilebilen platformların sahaya sürülmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşımla düşmana ait kritik hedeflerin maliyet-etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Kesintisiz görev

K2 Kamikaze İHA'nın seyrüsefer mimarisi küresel konumlama sistemlerinin (GNSS) bulunmadığı veya yoğun karıştırmaya maruz kaldığı elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı.

Platform gimbal kamerası ve gövde altında bulunan gece görüş kabiliyetine sahip kamera sistemi aracılığıyla yeryüzü şekillerini görsel olarak tarayarak konum kestirimi yapabiliyor. Bu sayede K2 Kamikaze İHA, tümüyle GNSS sinyallerinin bulunmadığı ortamlarda dahi görsel tarama kabiliyetiyle kesintisiz seyrüsefer icra ederek hedefine otonom şekilde ilerleyebiliyor.

Sınıfının en büyüğü: 2000 kilometre menzilli K2 Kamikaze İHA sahnede

Üzerinde bulunan EO/IR gimbal kamera sistemi, platforma hem keşif-gözetleme yeteneği kazandırıyor hem de görsel kilitlenme özelliği ile hedefi tam isabetle bulmasına olanak tanıyor.

Platform ayrıca koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneğine de sahip. Bu özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu görüş hattı (LOS) ve görüş hattı ötesi (BLOS) uydu veri bağı ise operasyonel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor.

Sınıfının en büyük kamikaze İHA'sı

Sınıfının en büyük kamikaze platformu olan K2 Kamikaze İHA, kısa pistlerden kalkış-iniş kabiliyetiyle sahada lojistik esneklik sağlıyor. 800 kg azami kalkış ağırlığına sahip olan platform, yüksek tahrip gücü sunan 200 kg’lık harp başlıklı mühimmat taşıyabilme özelliğiyle benzerlerinden ayrılıyor.

2000 kilometreyi aşan menzili, 200 km/s üstü hızı ve 13 saatin üzerinde havada kalış süresi ise platformun uzun menzilli stratejik görevleri icra edebilmesine olanak tanıyor.

Baykar İnsansız Hava Aracı (İHA) Savunma Sanayii SİHA
