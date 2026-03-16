AA 16.03.2026 15:48

İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 16 günde 3 bin 810 saldırı düzenledi

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 3 bin 810 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

Saldırıların en çok hedef aldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri olurken, onu sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün takip ediyor; Umman ise en az hedef alınan ülke konumunda.

BAE: 313 füze, 1606 İHA

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın açık saldırılarının başlamasından bu yana" hava savunma sistemlerinin 298 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1606 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

Kuveyt: 254 füze, 507 İHA

Kuveyt ordusu, Ulusal Muhafızlar, Hükümet İletişim Merkezi ve ülkenin resmi haber ajansı KUNA'dan alınan verilere göre, Kuveyt en az 254 füze ve 507 insansız hava aracıyla saldırıya uğradı.

Bahreyn: 125 füze, 212 İHA

Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan bu yana 125 füze ve 212 insansız hava aracının önlenip imha edildi kaydedildi.

Katar 170 füze, 81 İHA

Katar Savunma Bakanlığından ayrı ayrı açıklanan saldırı verilerine göre, Katar 170 füze ve 81 İHA saldırısına maruz kaldı.

Suudi Arabistan: 25 füze, 297 İHA

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı verilerine göre ülkeye 25 güze 297 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

Ürdün: füze ve İHA toplam sayısı 204

Ürdün ordusundan yapılan açıklamalara göre, ülkeye toplamda 204 füze ve İHA saldırısı yapıldı.

Umman: 16 İHA

Umman haber ajansı ONA'da yer alan haberlere göre, İran'dan Umman topraklarına 16 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

