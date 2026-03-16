AA 16.03.2026 13:41

İspanya, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için BM'ye başvurdu

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Birleşmiş Milletlerden (BM), Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'den talepte bulunmasını istediğini söyledi.

Robles, Lübnan'da görev yapan BM barış gücü misyonu UNIFIL'e bağlı İspanyol birliğiyle video konferansla görüştü.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, Bakan Robles, UNIFIL'de yaklaşık 670 İspanyol askerinin konuşlandırıldığını belirtti.

İsrail'in Lübnan'a ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik günde 60-70 top ve hava saldırısı düzenlediği bilgisini veren Robles, çatışmalar nedeniyle İspanyol askerlerinin uzun saatler boyunca sığınaklarda kaldığını ve durumdan endişe duyduklarını söyledi.

İspanya Savunma Bakanı Robles, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurması ve ülkedeki barış gücü misyonunun güvence altına alınması için Birleşmiş Milletlerin İsrail'den talepte bulunmasını istedi.

