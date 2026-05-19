Gündem
AA 19.05.2026 11:31

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı.

[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Mogan Parkı'nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjının yapıldığını tespit etti.

İnceleme sonucu Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölüne deşarj edildiği belirlendi.

Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan geçen yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğü "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi" ile nefes aldı. Gölden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Bakanlık ekipleri, Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
