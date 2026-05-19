Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

​"Süreç MASAK raporları doğrultusunda ilerliyor"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Gürlek, operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirtti.

Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklandığını hatırlatan Bakan Gürlek, ​"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi." ifadelerini kullandı.​

Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı.

​Erişim engelleme kararları ve Kırmızı Bülten

​Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını belirtti.

​Bakan Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak, "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların (Batuhan Karadeniz) da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı" diye konuştu.

Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.