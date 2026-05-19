Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.05.2026 12:00

Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor" dedi.

Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

​"Süreç MASAK raporları doğrultusunda ilerliyor"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Gürlek, operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirtti.

Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklandığını hatırlatan Bakan Gürlek, ​"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi." ifadelerini kullandı.​

Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı.

​Erişim engelleme kararları ve Kırmızı Bülten

​Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını belirtti.

​Bakan Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak, "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların (Batuhan Karadeniz) da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı" diye konuştu.

Bakan Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
Sıradaki Haber
Bayramda fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa sıkı denetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
81 ilde düzenlenen "Orman Benim" etkinlikleriyle tonlarca atık toplandı
12:34
Ankara'da bazı banliyö ve tren seferlerinde düzenleme yapılacak
12:37
Gazze'deki Sivil Savunma: Ağır ekipman olmadan enkaz altındaki binlerce kişinin naaşına ulaşamayız
12:26
Tekirdağ'da 1200 kilo sağlıksız sakatat imha edildi
12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
12:13
Geçmişteki Süper El Ninolar gelecek olan hakkında ne söyleyebilir?
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
İşitme engelli Filistinli terzi savaşın gölgesinde çalışıyor
FOTO FOKUS
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ