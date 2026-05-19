Gündem
TRT Haber 19.05.2026 09:19

Türkiye genelinde sağanak kapıda: Bir hafta boyunca sürecek

Türkiye genelinde 7 günlük süreçte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta ortasında Marmara ve Ege'de yağışın kuvvetli olması beklenirken, pazartesi gününe kadar yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilerden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde önümüzdeki 7 günlük süreçte yağışlı sistem etkili olacak.

Yarın ve perşembe günleri, yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin güneyi, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. Özellikle yarın Ege Denizi kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

Hafta sonu da yağış sürecek

Yağışlı hava dalgası hafta sonu da etkisini sürdürmeye devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri, yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yağışların yer yer etkili olması bekleniyor.

Haftalık tahminin son günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü, yağışlı sistemin yurdun büyük bölümünde etkili olmayı sürdüreceği tahmin ediliyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

Meteoroloji verilerine beklenen sıcaklık değerleri Ankara'da hafta boyunca yağışlı, sıcaklıklar 10-21 derece civarında. İstanbul'da yarın ve perşembe kuvvetli olmak üzere hafta geneli yağışlı, sıcaklıklar 14-24 derece arasında. İzmir'de yağışlı ve rüzgarlı. Sıcaklıklar 15-27 derece seviyelerinde.

Genel müdürlük, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini ancak ani hava değişimlerine karşı vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi gerektiğini hatırlattı.

