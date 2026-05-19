Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.05.2026 10:05

Gençler ve sporcular 19 Mayıs’ta Anıtkabir’de buluştu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir ziyaretinde gençler ve sporcular da yer alırken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anıtkabir Özel Defteri’ne 19 Mayıs’ın anlam ve önemine ilişkin mesaj yazdı.

Gençler ve sporcular 19 Mayıs’ta Anıtkabir’de buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Bak başkanlığında, bakan yardımcıları, genel müdürler, gençler, sporcular ve diğer ilgililerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Bak'ın kırmızı-beyaz karanfillerle süslü, üzerinde "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazılı çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Beraberindeki heyet ile Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, ülkemizin ve insanlığın en büyük ümidi olan gençlerimizle; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle manevi huzurunuzdayız. Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışının ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras; bugün de aynı inanç, aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye'nin gücü gençliği; köklerinden aldığı kuvveti çağın imkanlarıyla buluşturarak bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşıyan büyük bir iradenin temsilcisi haline gelmiştir.

Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve öz güven sahibi gençlerimiz; taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de gençlerimizin hayallerine istikamet kazandıran, potansiyellerini büyük hedeflerle buluşturan, Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, milli mücadelenin neferlerini ve dünden bugüne bu topraklar için fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Bak, daha sonra Anıtkabir'e gelen öğrenciler ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ETİKETLER
Osman Aşkın Bak 19 Mayıs Anıtkabir
Sıradaki Haber
Türkiye genelinde sağanak kapıda: Bir hafta boyunca sürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 772'ye yükseldi
11:07
Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı yaklaşık 424 bin oldu
11:08
Emine Erdoğan: 19 Mayıs büyük mücadelenin adıdır
11:05
Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı küresel sahnede önemli rol oynuyor
10:59
Soykırımcı İsrail'in saldırısına rağmen Küresel Sumud Filosu'nda bazı tekneler yoluna devam ediyor
11:01
İngiltere'de Brexit yeniden tartışılıyor: AB'ye kim dönmek istiyor?
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi
FOTO FOKUS
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ