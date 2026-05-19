Türk Telekom ve ASELSAN yerli haberleşme cihazı geliştirecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanındaki mühendislik gücüyle öne çıkan ASELSAN ile teknolojideki dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmek amacıyla stratejik iş birliğine imza attı.

Şirket, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ile yerli haberleşme ekipmanlarının donanım ve yazılımlarını geliştirmek üzere ekosistemin güçlü oyuncularından ASELSAN ile güçlerini birleştirdi.

Kurulan iş birliği, haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Aselsan Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç'un katılımlarıyla kamu ve özel sektörün güçlü temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, yerli ve milli haberleşme cihazı projesinin hayata geçirilmesi için ilk adımlar atılarak yol haritası belirlendi.

"Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yeni dönemde teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir vizyonla hareket ettiklerini vurguladı.

Dijital dönüşümde, yenilikçi yerli ve milli ürünler, projeler geliştirmeyi milli sorumluluk olarak ana odak noktalarında tuttuklarını aktaran Şahin, "Ülkemizin küresel teknoloji alanındaki rekabet gücünü artıracak, yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi de bu anlamda kırmızı çizgimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dijitalleşme" ve "yerlileşme" vizyonu doğrultusunda kıymetli bir iş birliğine imza attıklarını anlatan Şahin, "Bu güçlü birliktelik sayesinde yerli ve milli cihaz projemizin yol haritası belirlendi ve hayata geçmesi için ilk somut adımları atıldı. Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltacak ve teknolojiye dayalı geleceğini şekillendirecek çalışmalarımız aralıksız devam edecek." değerlendirmelerinde bulundu.

"Yaptığımız stratejik anlaşmalar bölgesel gücümüzü pekiştiriyor"

Türk Telekom'un yerli ürünlerinin dünyanın çeşitli ülkelerinde kullandığına dikkati çeken Şahin, yalnızca bir telekomünikasyon şirketi değil aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini tasarlayan bir teknoloji şirketi olduklarını vurguladı.

İştiraklerinden Argela ve Netsia'nın ileri teknolojiler alanındaki 70'i aşkın uluslararası patenti olduğunu anımsatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bu konudaki inovasyon gücümüzün en büyük kanıtıdır. Dünyanın dev teknoloji şirketleriyle yaptığımız stratejik anlaşmalar bölgesel gücümüzü pekiştiriyor. Uluslararası ortaklarımızdan Net Insight ile birlikte geliştirdiğimiz senkronizasyon ürünümüzü ticarileştirmeyi başardık. Yine mühendislerimizin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan Open Ran çözümlerimiz, RIC ve SEBA ürünlerimiz hem kendi bünyemizde hem de dünyanın dört bir yanında aktif olarak kullanılıyor. Sektörümüzün en büyük yatırımcılarından biri olarak altyapı hamlelerimiz ve AR-GE çalışmalarımız, ülkemizin dijital geleceğini yerli ve milli imkanlarla inşa etme vizyonumuzda büyük önem taşıyor."

"Kuruluş felsefemizde askeri haberleşme cihazlarını yerli olarak üretmek var"

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol da Türkiye'nin savunma sanayisinde yakaladığı ileri teknoloji ivmesinin sivil alanlarda da kullanılmasının önemine dikkati çekti.

ASELSAN'ın ilk faaliyet alanının haberleşme olduğunu, kuruluş felsefelerinde askeri haberleşme cihazlarını yerli olarak üretmenin var olduğunu aktaran Akyol, bugüne kadar 1 milyondan fazla haberleşme sistemini üreterek sahaya sunduklarının bilgisini paylaştı.

Akyol, "Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız için hayata geçirdiğimiz JEMUS ve KETUM projeleriyle Türkiye’nin tamamında kritik iletişim altyapıları kurduk." dedi.

Son dönemde dünyada yaşanan çatışmaların, haberleşme altyapısı ve cihazlarının sadece bir teknoloji unsuru olmadığını, güvenlik açısından da sahadaki en kritik yeteneklerden biri olduğunu gösterdiğine işaret eden Akyol, şunları kaydetti:

"ASELSAN, haberleşme teknolojilerinde sahip olduğu saha tecrübesi, üretim kapasitesi ve kritik altyapı kurma yetkinliği ile bu ekosistemin doğal ve güçlü bir parçasıdır. Başta haberleşme olmak üzere bu gibi millileştirme projelerinin ASELSAN olarak her zaman destekçisiyiz. Yarım asrı aşan tarihimiz ve haberleşme sistemleri alanındaki köklü birikim ve kapasitemizle devletimiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."