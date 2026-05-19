Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.05.2026 10:44

Küresel piyasalarda petrol fiyatları geriliyor

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını ertelemesi ve Rus petrolü alımlarına sağlanan yaptırım muafiyetinin uzatılmasıyla yüzde 1,6 azalarak 110,33 dolara geriledi.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları geriliyor
[Fotograf: AA]

Dün 112,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,10 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 azalarak 110,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,59 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planladığı saldırıyı ertelemesi ve Rus petrolü alımına yönelik yaptırım muafiyetinin uzatılması etkili oldu.

Trump, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran ile sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını belirterek, "(İran'a yeni saldırı) Bunu bir süreliğine erteledim, umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran ile yaptıkları görüşmelerde "anlaşmaya yakın olduklarını" ifade ettiklerini söyleyerek, bu sebeple planladıkları İran saldırısını ertelediklerini belirtti.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran savaşı nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan ülkelerin Rus petrolü alımına imkan tanıyan yaptırım muafiyetinin 30 gün uzatıldığını açıkladı.

Bu karar sayesinde, tankerlerde bekleyen Rus petrolü ve petrol ürünleri, ABD'nin Rus enerji şirketlerine uyguladığı ağır yaptırımlar ihlal edilmeden geçici olarak piyasaya sunulabilecek.

Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu uzatma ilave esneklik sağlayacak ve ihtiyaç duyuldukça bu ülkelerle belirli lisanslar sağlamak için çalışacağız. Bu genel lisans, fiziki ham petrol piyasasının istikrara kavuşmasına yardımcı olacak ve petrolün enerji açısından en kırılgan ülkelere ulaşmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 111,49 doların direnç, 109,26 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
ABD-İsrail-İran Savaşı Petrol
Sıradaki Haber
Altın güne düşüşle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 772'ye yükseldi
11:07
Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı yaklaşık 424 bin oldu
11:08
Emine Erdoğan: 19 Mayıs büyük mücadelenin adıdır
11:05
Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı küresel sahnede önemli rol oynuyor
10:59
Soykırımcı İsrail'in saldırısına rağmen Küresel Sumud Filosu'nda bazı tekneler yoluna devam ediyor
11:01
İngiltere'de Brexit yeniden tartışılıyor: AB'ye kim dönmek istiyor?
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi
FOTO FOKUS
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ