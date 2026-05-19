Ekonomi
AA 19.05.2026 09:02

23 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 23 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak illerinde sınır ve koordinatları belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

