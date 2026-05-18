Demir yollarında 9 milyon engelli yolcu ücretsiz seyahat etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uraloğlu, 15. Dönem Engelli ve Gazi Bireyler Eğitim Semineri'ne videokonferans yöntemiyle katıldı.

Burada yaptığı değerlendirmede, herkes için erişilebilir, kapsayıcı ve eşit bir çalışma ortamı oluşturma hedefiyle çalıştıklarını belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli ve gazi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, toplumsal ve ekonomik hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamak için adım attıklarını bildirdi.

Uraloğlu, kamudaki engelli memur sayısının 2002'de yaklaşık 6 bin iken bugün 83 bine yaklaştığını, bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında da yaklaşık 2 bin 400 engellinin görev yaptığını aktardı.

Bakanlık olarak, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların günlük hayata katılımını teşvik etmek için önemli çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Uraloğlu, "Bakanlığımızın 'Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak' vizyonu doğrultusunda, 2026-2030 Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığının onayına sunacağız." bilgisini paylaştı.

"87 bin 795 yolcumuza destek olduk"

Uraloğlu, Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası uygulamasıyla 27 yüksek hızlı tren (YHT) garında bugüne kadar 87 bin 795 yolcuya destek olduklarını belirterek, istasyon ve peronlarda kapsamlı bir erişilebilirlik dönüşümü gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda bugüne kadar 130 istasyona ilişkin proje çalışmalarını tamamladıklarını ve 119 istasyonda erişilebilirlik uygulamalarını hizmete aldıklarını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Turuncu Masa hizmetimizi Rize-Artvin, Ordu-Giresun ve Tokat olmak üzere üç havalimanımızda da başlattık. 38 havalimanımız 'Engelsiz Havalimanı Kuruluşu' unvanına, 42 havalimanımız da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip. İstanbul Havalimanımız, engelli otoparkları, kılavuz yollar, dijital danışma kioskları gibi hizmetlerle erişilebilirlikte uluslararası ödüller kazandı.

Demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdik. Kara yolu ulaşımında da 2025'te 1 milyon 784 bin 410, bu yılın ilk 4 ayında 356 bin 771 engelli vatandaşımız şehirlerarası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandı. Ayrıca yaya geçitlerinde hissedilebilir yüzeyler, rampalar ve butonlu sinyalizasyon gibi düzenlemelerle erişilebilirliği güçlendirdik."

Engelsiz uygulamalar

Uraloğlu, "Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması" ile engelli bireylerin ulaşım süreçlerini kolaylaştıracak dijital çözümler de geliştirdiklerini ifade etti.

Metro ve tramvay hatlarında asansörler, yürüyen merdivenler, sesli-görsel yönlendirmeler ve engelli yolcular için özel tasarlanmış araçlarla erişilebilirliği sağladıklarını aktaran Uraloğlu, "Engelsiz Denizler Projesi" ile de yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletlerini zorunlu hale getirdiklerini bildirdi.

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda işaret diliyle destek sunan "Engelsiz Çağrı Merkezi"ni hayata geçirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"e-Devlet İletişim Merkezimizden bugüne kadar internetten 43 bin 871, mobilden 10 bin 375 olmak üzere 54 bin 246 işitme engelli vatandaşımıza hizmet sunduk. PTT eliyle de engelli vatandaşlarımız aylıklarını evlerinde teslim alabiliyor. Türkiye Kart ile de engelli ve gazi vatandaşlarımıza ulaşımda yeni imtiyazlar sağlıyoruz. Evrensel erişilebilirlik standartlarını merkeze alarak, herkesin hareket özgürlüğünü tam anlamıyla değerlendirebileceği kapsayıcı bir gelecek inşasına kararlılıkla devam edeceğiz. Bakanlık olarak engelli ve gazi kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız."