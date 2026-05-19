Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.05.2026 10:35

İran Cumhurbaşkanı: Savaşın yol açtığı sorunlar uzun vadeli politikalarla çözülmeli

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı ekonomik ve sosyal sorunların geçici önlemlerle değil, uzun vadeli ve yapısal politikalarla çözülmesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı: Savaşın yol açtığı sorunlar uzun vadeli politikalarla çözülmeli

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, savaşın ekonomik ve sosyal etkilerinin hedef odaklı politikalarla yönetilmesi, sürdürülebilir istihdamın artırılması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda çalışanların maaş ve gelir durumu, emeklilerin yaşam koşulları, iş piyasası göstergeleri ve işsizlik sigortası ödemelerine ilişkin raporlar sunuldu.

Bakanlık yetkilileri savaş koşulları nedeniyle bazı üretim ve hizmet sektörlerinde yaşanan kayıplar hakkında bilgi vererek, işçiler, çalışanlar ve düşük gelirli kesimlere yönelik destek önlemlerini anlattı.

Raporların sunulmasının ardından konuşan Pezeşkiyan, "Savaşın etkilerini ve sonuçlarını aşmak için ihtiyatlı, planlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz." dedi.

Geçici ekonomik önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut bazı önlemler gerekli olsa da bunlar geçici rahatlama niteliğindedir. Ekonomik ve sosyal sorunların temel nedenlerini çözmek için yapısal ve sürdürülebilir planlamaya ihtiyaç vardır."

Pezeşkiyan, savaş nedeniyle işini kaybedenler için kalıcı istihdam oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, "Planlama yalnızca işsizlik sigortası ödemelerine dayanmak yerine, sürdürülebilir iş fırsatları oluşturacak şekilde yapılmalıdır." dedi.

Kamu kurumlarında tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Mevcut durumda tüketimi yönetmek ve israfı önlemek ulusal bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan su, elektrik, doğal gaz ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlanması, toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması ve gereksiz idari maliyetlerin azaltılması çağrısı yaptı.

Düşük gelirli kesimlere yönelik elektronik market alışveriş sistemi uygulamasının sürdürülmesini isteyen Pezeşkiyan, desteklerin öncelikli olarak düşük gelir grubuna sahip hanelere yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Pezeşkiyan, toplantının sonunda, ekonomik ve sosyal göstergelerin sahada izlenmeye devam edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve destek programlarının uygulanmasına ilişkin düzenli raporlama yapılması talimatını verdi.

ETİKETLER
İran ABD İran ilişkileri İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
New York Times gazetesi, Pentagon'daki gazetecilere yönelik uygulamaları ikinci kez yargıya taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 772'ye yükseldi
11:07
Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı yaklaşık 424 bin oldu
11:08
Emine Erdoğan: 19 Mayıs büyük mücadelenin adıdır
11:05
Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı küresel sahnede önemli rol oynuyor
10:59
Soykırımcı İsrail'in saldırısına rağmen Küresel Sumud Filosu'nda bazı tekneler yoluna devam ediyor
11:01
İngiltere'de Brexit yeniden tartışılıyor: AB'ye kim dönmek istiyor?
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi
FOTO FOKUS
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ