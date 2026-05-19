Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.05.2026 10:58

Soykırımcı İsrail'in saldırısına rağmen Küresel Sumud Filosu'nda bazı tekneler yoluna devam ediyor

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırısına rağmen bazı tekneler yoluna devam ediyor.

Soykırımcı İsrail'in saldırısına rağmen Küresel Sumud Filosu'nda bazı tekneler yoluna devam ediyor

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan, filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Alcyone, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elengi" adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi.

Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un ise yaklaşık 140 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilen açıklamada, 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtildi.

İsrail basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu kaydetti.

⁠İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İran Cumhurbaşkanı: Savaşın yol açtığı sorunlar uzun vadeli politikalarla çözülmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 772'ye yükseldi
11:07
Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı yaklaşık 424 bin oldu
11:08
Emine Erdoğan: 19 Mayıs büyük mücadelenin adıdır
11:05
Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı küresel sahnede önemli rol oynuyor
11:01
İngiltere'de Brexit yeniden tartışılıyor: AB'ye kim dönmek istiyor?
11:01
Sıfır Atık Forumu’na küresel katılım: 183 ülke kayıt yaptırdı
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi
FOTO FOKUS
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ