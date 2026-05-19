Soykırımcı İsrail'in saldırısına rağmen Küresel Sumud Filosu'nda bazı tekneler yoluna devam ediyor

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan, filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Alcyone, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elengi" adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi.

Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un ise yaklaşık 140 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilen açıklamada, 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtildi.

İsrail basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu kaydetti.

⁠İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.