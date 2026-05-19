AA 19.05.2026 10:16

İşgalci İsrail donanması, Gazze açıklarında Filistinlilere ait balıkçı teknelerine ateş açtı

İsrail donanmasının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti açıklarında açtığı ateş sonucu Filistinli 2 balıkçı yaralandı.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Nasır Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş botlarının Han Yunus açıklarında Filistinli balıkçılara ait teknelere ateş açması sonucu yaralanan 2 balıkçı hastaneye getirildi.

Görgü tanıkları da İsrail donanmasına ait botların Han Yunus sahilindeki balıkçı teknelerine yoğun ateş açtığını ve saldırıda 2 balıkçının yaralandığını aktardı.

İsrail savaş uçakları Han Yunus'un kuzeybatısını vurdu

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Han Yunus'un kuzeybatısındaki Karara el-Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır kamplarının yakınındaki bir araziyi hedef aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı öncesinde İsrail ordusu çevredeki kamplarda bulunan sivilleri telefonla arayarak bölgeye yönelik saldırı tehdidinde bulundu, bu durum bölgede büyük paniğe yol açtı.

Hedef alınan bölgenin çevresindeki kamplarda maddi hasar oluşurken henüz can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

