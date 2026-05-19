New York Times gazetesi, Pentagon'daki gazetecilere yönelik uygulamaları ikinci kez yargıya taşıdı

Savunma Bakanlığının mart ayında yürürlüğe koyduğu düzenlemeye göre gazetecilerin Pentagon'da görev yapabilmesi için telefon ya da e-posta yoluyla önceden randevu talebinde bulunması, kendilerine refakat edecek görevlinin eşlik etmesi ve sorularını yönelttikten sonra binadan ayrılması gerekiyor.

NYT, Pentagon arazisinde refakatçi zorunluluğunun gazetecilere "makul olmayan yükler getirdiğini" ve bu nedenle anayasal hakları ihlal ettiğini öne sürdü.

Gazete, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i gazetecilerin Pentagon'a erişimini defalarca kısıtlamakla suçladı.

NYT, Pentagon'un söz konusu uygulamaları kaldırmasını talep ediyor.

NYT, "ifade özgürlüğünü kısıtladığı" gerekçesiyle Pentagon'a dava açmıştı

Pentagon Şubat 2025'te yürürlüğe koyduğu rotasyon programı kapsamında NBC News, The New York Times, NPR ve Politico gibi bazı haber kuruluşlarının askeri bina içindeki ofislerini boşaltmaları gerektiğini duyurmuştu.

Ekim 2025'te, Pentagon'a kayıtlı muhabirlerden, haber yapmalarını önemli ölçüde kısıtlayan yeni yönetmelik kurallarına imza atmaları istenmişti.

Bu gelişmeler üzerine NYT gazetesi, Aralık 2025'te Pentagon'u "ifade özgürlüğüne kısıtlama getirdiği" gerekçesiyle dava etmişti.

Gazete yönetimi tarafından karşı açılan davada, Pentagon'un yürürlüğe koyduğu basına yönelik kısıtlamaların, ABD anayasasına aykırı olduğu ifade edilmişti.

NYT avukatları tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, Pentagon'la ilgili haber yapmak isteyen muhabirlerin, kaynaklara ulaşmasına büyük engeller getiren yeni yönetmeliğe uyacağına dair imza atmasını zorunlu kılan kurallara tepki gösterilmişti.

ABD'de federal mahkeme, Pentagon'un basına yönelik kısıtlamalarının anayasada güvence altına alınan ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğine hükmetmişti.