Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.05.2026 10:26

New York Times gazetesi, Pentagon'daki gazetecilere yönelik uygulamaları ikinci kez yargıya taşıdı

New York Times (NYT) gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yerleşkesinde gazetecilerin refakatçi eşliğinde dolaşmasını zorunlu tutan uygulamanın anayasayı ihlal ettiğini savunarak Savunma Bakanlığına karşı son beş ay içinde ikinci kez dava açtı.

New York Times gazetesi, Pentagon'daki gazetecilere yönelik uygulamaları ikinci kez yargıya taşıdı

Savunma Bakanlığının mart ayında yürürlüğe koyduğu düzenlemeye göre gazetecilerin Pentagon'da görev yapabilmesi için telefon ya da e-posta yoluyla önceden randevu talebinde bulunması, kendilerine refakat edecek görevlinin eşlik etmesi ve sorularını yönelttikten sonra binadan ayrılması gerekiyor.

NYT, Pentagon arazisinde refakatçi zorunluluğunun gazetecilere "makul olmayan yükler getirdiğini" ve bu nedenle anayasal hakları ihlal ettiğini öne sürdü.

Gazete, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'i gazetecilerin Pentagon'a erişimini defalarca kısıtlamakla suçladı.

NYT, Pentagon'un söz konusu uygulamaları kaldırmasını talep ediyor.

NYT, "ifade özgürlüğünü kısıtladığı" gerekçesiyle Pentagon'a dava açmıştı

Pentagon Şubat 2025'te yürürlüğe koyduğu rotasyon programı kapsamında NBC News, The New York Times, NPR ve Politico gibi bazı haber kuruluşlarının askeri bina içindeki ofislerini boşaltmaları gerektiğini duyurmuştu.

Ekim 2025'te, Pentagon'a kayıtlı muhabirlerden, haber yapmalarını önemli ölçüde kısıtlayan yeni yönetmelik kurallarına imza atmaları istenmişti.

Bu gelişmeler üzerine NYT gazetesi, Aralık 2025'te Pentagon'u "ifade özgürlüğüne kısıtlama getirdiği" gerekçesiyle dava etmişti.

Gazete yönetimi tarafından karşı açılan davada, Pentagon'un yürürlüğe koyduğu basına yönelik kısıtlamaların, ABD anayasasına aykırı olduğu ifade edilmişti.

NYT avukatları tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, Pentagon'la ilgili haber yapmak isteyen muhabirlerin, kaynaklara ulaşmasına büyük engeller getiren yeni yönetmeliğe uyacağına dair imza atmasını zorunlu kılan kurallara tepki gösterilmişti.

ABD'de federal mahkeme, Pentagon'un basına yönelik kısıtlamalarının anayasada güvence altına alınan ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğine hükmetmişti.

ETİKETLER
Pentagon ABD
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail donanması, Gazze açıklarında Filistinlilere ait balıkçı teknelerine ateş açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 772'ye yükseldi
11:07
Türkiye'deki elektrikli otomobil sayısı yaklaşık 424 bin oldu
11:08
Emine Erdoğan: 19 Mayıs büyük mücadelenin adıdır
11:05
Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı küresel sahnede önemli rol oynuyor
10:59
Soykırımcı İsrail'in saldırısına rağmen Küresel Sumud Filosu'nda bazı tekneler yoluna devam ediyor
11:01
İngiltere'de Brexit yeniden tartışılıyor: AB'ye kim dönmek istiyor?
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi
Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Times Meydanı'nda performans sergiledi
FOTO FOKUS
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
Antalya'da 19 ilçeden gençler 1919 parça ile Türk bayrağı ördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ