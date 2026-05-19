İngiltere'de Brexit yeniden tartışılıyor: AB'ye kim dönmek istiyor?

İngiltere'de son seçimlerin ardından İşçi Partisi, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geleceği konusunda yeniden karşı karşıya geldi. Partinin önemli isimlerinden Kültür Bakanı Lisa Nandy, liderlik koltuğuna talip olan Wes Streeting’i parti içinde yeni bir "Brexit savaşı" başlatmakla suçladı.

Liderlik vizyonunu AB'ye geri dönüş üzerine kuran eski Sağlık Bakanı Streeting, birlikten ayrılmanın ülkeyi ekonomik ve siyasi açıdan zayıflatan tarihi bir hata olduğunu savunuyor.

Gelecekte İngiltere'nin yerinin yeniden AB olacağını belirten Streeting, bu hamlenin ancak genel seçim gibi net bir halk iradesiyle hayata geçirilebileceğini ifade ediyor.

Liderlik yarışının en güçlü adaylarından Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham ise konuya daha temkinli yaklaşıyor.

Geçmişte uzun vadede AB'ye dönüşü desteklediğini belirten Burnham, şu an Brexit yanlısı seçmenlerin yoğun olduğu bir bölgede kritik bir ara seçime hazırlandığı için bu tartışmayı meydanlarda ön plana çıkarmamayı tercih ediyor.

Eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner ise ülkenin yeniden bir üyelik tartışmasına sürüklenmesine tamamen karşı çıkıyor.

Zamanında ayrılığa karşı oy vermiş olsa da demokratik sonuca saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Rayner, asıl enerjinin AB'ye dönmek için değil, ayrılığın İngiliz iş dünyasında yarattığı rekabet sorunlarını çözmek için harcanması gerektiğine inanıyor.