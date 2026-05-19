Arızalanan Sumud teknesine Türk Sahil Güvenliği yardım etti

Küresel Sumud Filosu, filo bünyesinde Gazze’ye insani yardım ve tıbbi destek ulaştırmak amacıyla görev yapan Family isimli hastane gemisinin, Akdeniz’de seyir halindeyken teknik bir arıza nedeniyle acil durum yaşadığını duyurdu.

İsrail ordusunun filoya yönelik müdahalesinden kısa bir süre önce gemi teknik arıza yaşadı, bu nedenle Family gemisi manevra kabiliyetini kaybederek açık denizde sürüklenmeye başladı.

Gemide doktorlar, hukuki gözlemciler, Küresel Sumud Filosu yönetim kurulu üyeleri, uluslararası delegasyon temsilcileri ve mürettebat dahil toplam 27 kişi bulunuyor. Gemide ayrıca Gazze halkı için hazırlanmış insani yardım malzemeleri, tıbbi ekipmanlar ve sağlık destek ürünleri yer alıyor.

Family gemisinin Gazze'de sağlık sistemi hedef alınan sivillere seyyar hastane hizmeti sunmak amacıyla özel olarak hazırlandığına dikkati çekilerek, “Teknik sorunun çözülememesi üzerine gemi kaptanı saat 12.00’de telsiz aracılığıyla Türk Sahil Güvenliğinden acil yardım talebinde bulunmuştur. Yardım çağrısının ardından Türkiye’den sevk edilen sahil güvenlik unsurları ve üç fırkateyn, iki saat içerisinde sürüklenen geminin bulunduğu noktaya intikal etmiştir” denildi.

"Bu kritik süreçte gösterilen insani hassasiyet ve koordinasyon hayati önem taşıyor"

Kötü hava şartları ve dalgalı deniz nedeniyle gemi personeli ile mürettebatın tahliyesinin mümkün olmadığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Sahil Güvenliği, ekipleri, geminin bordasına alarak güvenlik tedbirlerini devreye sokmuştur. Türkiye kıyılarına güvenli şekilde çekilen Family gemisinin gece yarısından sonra Adrasan Limanı’na ulaşması beklenmektedir. Başta Türk Sahil Güvenliği olmak üzere süreci yakından takip eden ve hızlı şekilde müdahalede bulunan Türkiye makamlarına teşekkür ediyoruz. Açık denizde yaşanan bu kritik süreçte gösterilen insani hassasiyet ve koordinasyon, gemide bulunan aktivistlerin ve sağlık gönüllülerinin güvenliği açısından hayati önem taşımıştır.”

Açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedef alan sivil misyona yönelik tüm baskı, tehdit ve engellemelere rağmen Küresel Sumud Filosu'nun, uluslararası hukuk ve insanlık vicdanı temelinde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğinin altı çizildi.