Kuzey Koreli futbolcular 7 yıl sonra ilk kez Güney Kore’ye geldi

Pyongyang merkezli Naegohyang Kadın Futbol Kulübü’nün 39 kişilik kafilesi, Pekin’den gelen uçuşla İncheon Uluslararası Havalimanı’na indi.

Takım oyuncuları ve teknik heyet, havalimanındaki yoğun medya ilgisi ve güvenlik önlemleri arasında otobüslerine yöneldi. Birleşme yanlısı grupların “Hoş geldiniz” sloganlarına rağmen futbolcuların sessiz ve duygusuz tavırları dikkat çekti.

Güney-Kuzey ilişkilerinde kritik dönemde ziyaret

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son dönemde iki Kore arasındaki ayrılığı anayasal düzeyde daha da belirgin hale getiren adımlar atarken, Pyongyang yönetimi yeni füze, savaş gemisi ve denizaltı projelerini öne çıkarıyor.

Buna rağmen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik daha yumuşak bir politika izlemeye çalışıyor.

Yarı final büyük ilgi gördü

Naegohyang Kadın Futbol Kulübü, AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Güney Kore temsilcisi Suwon FC Women ile karşılaşacak.

Suwon kentinde oynanacak mücadele için satışa çıkan 7 binden fazla biletin kısa sürede tükendiği belirtildi. Maç için ayrıca sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu “ortak taraftar grubu” yaklaşık 3 bin koltuk satın aldı.

Kuzey Kore kadın futbolunda yükseliş

Kuzey Kore kadın futbolu son yıllarda uluslararası başarılarıyla öne çıkıyor. Ülkenin 20 yaş altı kadın milli takımı iki yıl önce FIFA U20 Kadınlar Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

Naegohyang kadrosundaki bazı oyuncuların da o şampiyon kadroda yer aldığı belirtiliyor. Kuzey Kore ayrıca U17 Kadınlar Dünya Kupası’nın son iki organizasyonunu da kazandı.

2018’den bu yana bir ilk

Kuzey Koreli sporcular son olarak 2018 yılında Güney Kore’yi ziyaret etmişti. O dönemde iki ülke ortak masa tenisi takımıyla uluslararası turnuvaya katılmış, aynı yıl PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda birleşik kadın buz hokeyi takımı kurulmuştu.