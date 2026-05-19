Türkiye
İHA 19.05.2026 07:37

Direksiyon hakimiyeti kayboldu, araç manava girdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce elektrik direğine ardından park halindeki araca çarptıktan sonra marketin manav bölümüne girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

[Fotograf: İHA]

Kadirli ilçesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ilk olarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren otomobil, galeri önünde park halinde bulunan bir araca çarptıktan sonra yol kenarında bulunan marketin dış bölümündeki manav tezgahına girerek durabildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda ve marketin manav bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

