AA 19.05.2026 04:18

İzmir'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve helikopteri sevk edildi.

Ekipler, bottaki 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

