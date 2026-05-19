AA 19.05.2026 02:07

İstanbul'da 560 bin sentetik ecza hap ile 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da, 560 bin sentetik ecza hap ile 3 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 560 bin sentetik ecza hap ile 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Pendik, Tuzla ve Esenyurt'ta uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Ekipler, 2 araç ve bir adrese düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 560 bin sentetik ecza hap, 3 kilogram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 24 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Uyuşturucu İstanbul
