AA 18.05.2026 23:52

Turhal'da sel ve taşkın riskine karşı mahalle ve köyler tahliye edilecek

Tokat Valiliği, Turhal ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köyün tahliye edileceğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Turhal Afet Koordinasyon Kurulu Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün başkanlığında Turhal Kaymakamlığında toplandı.

Tokat Valiliğinden sel uyarısı
Toplantı sonrasında şu kararlar alındı:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Almus Barajı’nın dolma aşamasına geldiği, bu nedenle 19.05.2026 Salı gecesi veya 20.05.2026 Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın olayları ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Taşkın riski bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahallelerinin ve Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay köylerinin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."

Tokat Sel
Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı
