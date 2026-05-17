TRT Haber-AA 17.05.2026 19:38

Tokat Valiliğinden sel uyarısı

Tokat Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşları sele karşı uyardı. Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri istendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il sınırları içerisinden geçen tüm akarsu ve derelerde su seviyesinde ciddi artış yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Özellikle dere yataklarına yaklaşılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, hayvanların da riskli bölgelerden uzak tutulmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların resmi uyarıları takip etmelerini istedi.

ÇEDAŞ köprüsünün yıkımına başlandı

Tokat merkez, Pazar, Turhal ve Zile ilçelerinde Yeşilırmak'taki su seviyesinin yükselmesi ve taşkın riski sebebiyle çalışma başlatıldı.

Tokat Devlet Hastanesi karşısında yer alan ÇEDAŞ Köprüsü için taşkın riskine karşı yıkım kararı alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik tedbirleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı.

Tokat Belediyesi ekipleri de iş makineleri ile köprüyü yıkma çalışmasına başladı.

Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı önlemler sürüyor

İl genelinde artan yağışların ardından Yeşilırmak ve kollarında su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Turhal'da da bazı bölgelerde taşkın ve su baskınları yaşandı.

Turhal Belediyesi, DSİ ve Tokat İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerce, yaşanabilecek yeni taşkınlara karşı kamyon ve iş makineleri ile ırmak kenarında tahkimat yapılmaya başlandı.

Çalışmaların, Kazım Karabekir Mahallesi'nden başlayarak Borsa Mahallesi'ne kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik hat boyunca devam edeceği öğrenildi.

Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, çalışmaların devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Hava Durumu Sağanak Sel Tokat
