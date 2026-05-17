AA 17.05.2026 19:57

Temizlik için kuyuya giren 3 kişi hayatını kaybetti

Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti, durumu ağır 1 kişi ise tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail, Mehmet ve Ahmet Yeşildal ile akrabaları Murat Yeşildal bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aksaray Zehirlenme
Amasya'da seralar ve tarım arazileri sular altında kaldı
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yemek dağıtım noktasına saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti
