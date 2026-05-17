Gündem
AA 17.05.2026 21:38

Kabine üyelerinden şehitlerimiz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Tekirdağ Çorlu'da görevleri esnasında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehit polislere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine sabır ve başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimizin makamları ali olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şehit Tütüncüler ve Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise mesajında, "Tekirdağ Çorlu'da görevleri başında silahlı saldırı sonucu şehit düşen kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı daima minnet ve rahmetle anacağız. Mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadelerine yer verdi.

