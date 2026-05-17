Gündem
AA 17.05.2026 22:10

İletişim Başkanı Duran'dan New York'taki Türk Günü etkinliğine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dünyanın neresinde olursa olsun milli kimliğine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan vatandaşlarımız, ülkemizin sesi, milletimizin gönül elçileri olarak önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Türk Günü Yürüyüşü de bu güçlü aidiyetin, dayanışmanın ve ortak ruhun en anlamlı yansımalarından biridir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü'nde, Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağın gururu ve milletin birlik ruhuyla doldurmanın heyecanını bir kez daha yaşadıklarını belirtti.

Bu tablonun tarihe, kimliğe ve ortak değerlere sahip çıkma iradesinin en anlamlı göstergelerinden biri olduğuna işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Türk-Amerikan toplumu, yıllardır ortaya koyduğu başarılar, çalışkanlığı ve temsil gücüyle Türkiye ile ABD arasında güçlü bir dostluk köprüsü kurmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun milli kimliğine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan vatandaşlarımız, ülkemizin sesi, milletimizin gönül elçileri olarak önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Türk Günü Yürüyüşü de bu güçlü aidiyetin, dayanışmanın ve ortak ruhun en anlamlı yansımalarından biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, güçlü diplomasisi, insan merkezli yaklaşımı ve etkin vizyonuyla küresel ölçekte söz sahibi bir ülke olmayı sürdürecektir. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyor, nice Türk Günü Yürüyüşü'nde aynı gurur ve coşkuyla bir araya gelmeyi temenni ediyorum."

İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
