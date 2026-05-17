Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2026 22:07

Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Irak'ta uçuşların askıya alındığı Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı.

Kerkük Havalimanı'nda İstanbul seferleri yeniden başladı

Kerkük Havalimanı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Irak Hava Yolları'nın yaklaşık iki ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini bugün Uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Irak Hava Yollarının Kerkük-İstanbul seferlerinin pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacağı belirtildi.

Yaz mevsiminin gelmesi, okulların tatil edilmesi ve turizm sezonunun başlamasıyla sefer sayılarında artışa gidilecek.

Irak, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022’de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ay içinde Türkiye’ye yönelik ilk uluslararası seferler de başlamıştı.

ETİKETLER
Irak İstanbul
Sıradaki Haber
Trump'ın askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere toplantı yapması bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:13
Pendik'teki tır kazası trafiği aksattı
22:11
İletişim Başkanı Duran'dan New York'taki Türk Günü etkinliğine ilişkin paylaşım
21:39
Kabine üyelerinden şehitlerimiz için taziye mesajı
21:38
Trump'ın askeri harekat seçeneklerini görüşmek üzere toplantı yapması bekleniyor
20:29
İsrail ekonomisi, İran'a saldırılar nedeniyle yüzde 3,3 küçüldü
20:21
Trump: İran için zaman daralıyor
Amasya'da seralar ve tarım arazileri sular altında kaldı
Amasya'da seralar ve tarım arazileri sular altında kaldı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yemek dağıtım noktasına saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yemek dağıtım noktasına saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ