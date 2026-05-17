Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Ali Bilensir idaresindeki motosiklet, Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Tüneli'nde B.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ali Bilensir​​​​​​​'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan C.B. ile otomobil sürücüsü B.Ç. ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ali Bilensir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin kontrolünde tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.