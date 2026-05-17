Dünya
AA 17.05.2026 15:09

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarci'den ABD’ye uyarı

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırısının daha ezici sonuçlar doğuracağını söyledi.

[Temsili fotoğraf]

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre Şikarçi, ABD’yi, İran’a yönelik olası saldırılarına karşı uyardı.

Şikarçi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısının daha ezici sonuçları olacağını belirterek, saldırıların şaşırtıcı senaryolarla karşı karşıya kalacağını ve ABD’nin yine bir “bataklığa saplanacağını” söyledi.

Hamaney'in Başdanışmanı'ndan Trump'a İsrail uyarısı

Öte yandan,  İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik tehdit söylemlerine ilişkin, "İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır." dedi.

Velayeti, "Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen Trump'ın tehditleri stratejik bir tuzağa girmektir." ifadelerini kullandı.

ABD'de İran konusunda bazı hesap hataları yapıldığını öne süren Velayeti, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretinin açığa çıkmasıyla birlikte Abu Dabi'nin çaresizliği ve öfkesi ile Pentagon'un veri uydurmaları Washington'daki hesap krizini göstermektedir."

İran
Erzurum'da kış ve bahar bir arada
İstanbul'da 10 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi
