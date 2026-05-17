Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2026 14:21

Soykırımcı İsrail, Gazze'de yemek dağıtım noktasına saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir yemek dağıtım noktasını hedef alması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de yemek dağıtım noktasına saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Deyr el-Belah'ın kuzeyinde, Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında bulunan bir evin avlusunda kurulan hayır amaçlı yemek dağıtım noktası İsrail'e ait insansız hava aracından (İHA) atılan iki füze ile vuruldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında büyük paniğe yol açtığını, yaralıların olayın ardından hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında insani yardım ve gıda dağıtım faaliyetleri de sık sık hedef alınıyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 763'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:45
İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü
15:42
Silahlı kavgaya müdahale eden 2 polisimiz şehit oldu
15:25
ABD'de banliyö demir yolu sistemlerinden LIRR'de seferler grev nedeniyle durduruldu
15:13
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarci'den ABD’ye uyarı
15:00
İran basını: ABD İran’a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü
15:04
Emine Erdoğan'dan Türk Gıda Kodeksi çalışmalarına ilişkin paylaşım
Erzurum'da kış ve bahar bir arada
Erzurum'da kış ve bahar bir arada
FOTO FOKUS
İstanbul'da 10 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi
İstanbul'da 10 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ