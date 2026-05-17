Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2026 13:25

BAE: Nükleer enerji santrali yakınına İHA saldırısı düzenlendi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı duyuruldu.

BAE: Nükleer enerji santrali yakınına İHA saldırısı düzenlendi

Abu Dabi Basın Ofisi'nin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı.

Yangının bir İHA saldırısından kaynaklandığı bildirilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ve radyasyon güvenliği seviyelerinde herhangi bir etkilenme olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da yangının santralin güvenliği ya da temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, tüm ünitelerin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi.

İHA saldırısının hangi ülke ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmedi.

ETİKETLER
BAE
Sıradaki Haber
İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı'ndan Trump'a İsrail uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:47
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin esasları belirleniyor
13:40
Bakan Fidan Almanya'ya resmi ziyarette bulunacak
13:39
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 763'e yükseldi
13:24
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır
13:10
İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı'ndan Trump'a İsrail uyarısı
12:40
TÜRKPATENT'e üç ayda 2003 yerli patent başvurusu
Erzurum'da kış ve bahar bir arada
Erzurum'da kış ve bahar bir arada
FOTO FOKUS
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkuyla kutlandı
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkuyla kutlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ