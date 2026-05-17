Dünya
AA 17.05.2026 09:20

Rusya: Ukrayna'nın Moskova'ya yoğun İHA saldırısı sonucu 3 kişi öldü

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gece boyunca Moskova'ya düzenlediği yoğun saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece saat 3 itibarıyla başkent Moskova ve bölgelerine yönelik yoğun İHA saldırısı olduğunu ve saldırıların püskürtüldüğünü belirtti.

Himki bölgesinde bir İHA'nın müstakil bir eve düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Vorobyev, enkaz altında kalan bir kişi için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Vorobyev, Mıtişçi bölgesine yönelik saldırıda ise 2 kişinin öldüğünü belirterek, saldırılarda Krasnogorsk bölgesindeki bir apartmana isabet eden İHA nedeniyle birkaç dairenin hasar aldığını paylaştı.

Ayrıca Istra ilçesinde bir apartman ve Agrogorodok köyündeki 6 müstakil evin de İHA saldırısından etkilendiğini ifade eden Vorobyev, "Bu bölgelerde, ilk belirlemelere göre 3 erkek ve 1 kadın yaralandı. Herkese tıbbi yardım sağlanıyor. Subbotino köyünde İHA düşmesi sonucu bir müstakil ev yandı, burada yaralı yok." açıklamasını yaptı.

Vorobyev, bölgede bazı altyapı tesislerine yönelik İHA saldırısı düzenlendiğini, yetkililerin tüm noktalarda acil müdahalede bulunduğunu aktardı.

"Saldırılarda Moskova’da 12 kişi yaralandı"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik büyük çaplı İHA saldırısını püskürttüğünü belirterek, son bir günde 120'den fazla İHA'nın düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

İlk belirlemelere göre saldırılarda Moskova’da 12 kişinin yaralandığını aktaran Sobyanin, yaralananların büyük çoğunluğunun Moskova Petrol Rafinerisi kontrol noktası yakınlarındaki inşaatta çalışan vardiya değişimindeki işçiler olduğunu kaydetti.

Sobyanin, saldırılarda 3 binanın hasar gördüğünü, söz konusu rafinerinin ise saldırılardan etkilenmediğini belirtti.

Erzurum'da kış ve bahar bir arada
