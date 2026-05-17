Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2026 13:27

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 763'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 763'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 763'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 4'ü enkaz altından çıkarılan 6 ölü ve 19 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 871 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 562 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 763'e, yaralı sayısının da 172 bin 664'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
BAE: Nükleer enerji santrali yakınına İHA saldırısı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:47
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin esasları belirleniyor
13:40
Bakan Fidan Almanya'ya resmi ziyarette bulunacak
13:40
BAE: Nükleer enerji santrali yakınına İHA saldırısı düzenlendi
13:24
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır
13:10
İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı'ndan Trump'a İsrail uyarısı
12:40
TÜRKPATENT'e üç ayda 2003 yerli patent başvurusu
Erzurum'da kış ve bahar bir arada
Erzurum'da kış ve bahar bir arada
FOTO FOKUS
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkuyla kutlandı
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü coşkuyla kutlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ