Dünya
AA 19.05.2026 04:06

Hırvatistan, İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyecek

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail'in yeni Zagreb Büyükelçisi olarak önerdiği Nissan Amdur'un ülkesine atanmasına onay vermeyeceğini duyurdu.

Hırvatistan, İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyecek

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milanovic'in, İsrail'in yeni Zagreb Büyükelçisi önerisine ilişkin kararı paylaşıldı.

Milanovic'in İsrail tarafından yeni büyükelçi olarak önerilen Amdur'un atamasına onay vermeyeceği ifade edilen açıklamada, bu kararın İsrail'in mevcut politikaları nedeniyle alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Milanovic'in kararını değiştirmeyeceği belirtilerek, İsrail'in Zagreb Büyükelçisi Gary Koren'in görev süresinin sona erdiği, Amdur'un ise sadece maslahatgüzar statüsünde görev yapabileceği ifade edildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Hırvatistan'da ilk kez bir büyükelçi atamasına onay verilmediği belirtildi.

Milanovic, daha önce de Koren'in söylemlerine tepki göstermiş, kendisini Cumhurbaşkanlığına çağırmıştı.

ETİKETLER
Hırvatistan İsrail
Trump: İran'ı vurmadan anlaşma sağlanırsa mutlu olurum
Batı Şeria'da Zilhicce hilali görüntülendi
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
