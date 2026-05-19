AA 19.05.2026 06:18

Çorum'da hortumun vurduğu köylerde konteynerler kuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca ve Kavşut köylerinde fırtına ve hortum nedeniyle evleri yıkılan vatandaşlara 14 konteyner teslim edildi.

Çorum'da hortumun vurduğu köylerde konteynerler kuruldu

Oyaca ve Kavşut köylerinde fırtına ve hortum sebebiyle ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen evlerdeki vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bölgeye ivedilikle konteyner sevk edildi.

Bölgeye gönderilen 14 konteynerin, elektrik, su, kanalizasyon, parke taşı altyapısı ve ihtiyaç duyulan temel eşyalarla birlikte kurulumu gerçekleştirilerek evleri yıkılan ailelere verildi.

Fotoğraf: İHA

Ülke genelinde nüfus, afetsellik, altyapı ve ulaşım gibi faktörler analiz edilerek, olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının en kısa zamanda karşılanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için AFAD Lojistik Depoları kuruldu ve bunların 7/24 esasına göre faal halde tutuldu.

Fotoğraf: İHA

AFAD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lojistik Depo ve Destek Depo ağlarımız ile afet ve acil durumlar sonrasında ihtiyaç duyulabilecek temel barınma ve yaşam malzemeleri ve ekipmanların muhafazası, bunların olay bölgesine hızla sevk edilmesi ve söz konusu ihtiyaçların giderilmesi amaçlanmaktadır. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Fotoğraf: İHA

ETİKETLER
Çorum AFAD Fırtına
