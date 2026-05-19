DSÖ alarm verdi: Ebola salgını küresel halk sağlığı acil durumu ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre salgının merkez üssü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Uganda sınırındaki Ituri bölgesi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verilerine göre KDC ve Uganda’da şimdiye kadar 395 şüpheli vaka ve salgınla bağlantılı 106 ölüm kaydedildi. Uganda’nın başkenti Kampala’da ise laboratuvar doğrulamalı iki vaka tespit edildi; bunlardan biri hayatını kaybetti.

Ölüm oranı yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor

Ebola, enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşan, ağır ve çoğu zaman ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

Belirtiler arasında yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı yer alıyor. Hastalık ilerledikçe kusma, ishal, karın ağrısı ve iç-dış kanamalar görülebiliyor.

DSÖ’ye göre Ebola salgınlarında ölüm oranı geçmişte yüzde 25 ile yüzde 90 arasında değişti. Mevcut salgına neden olan Bundibugyo türünde ise ölüm oranının yüzde 25 ila 40 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Onaylı aşı ve tedavi yok

Sağlık uzmanları, mevcut Bundibugyo virüsüne karşı onaylanmış özel bir tedavi veya aşının bulunmadığını belirtiyor. Bu durum, salgının kontrol altına alınmasını daha da zorlaştırıyor.

ABD’den giriş kısıtlaması

Salgının büyümesi üzerine ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bulaşıcı hastalık dönemlerinde uygulanan “Title 42” halk sağlığı yasasını devreye soktu.

Karar kapsamında Uganda, KDC ve Güney Sudan’dan gelen yolcular için ek taramalar uygulanacak. Son üç hafta içinde bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişilere ise giriş kısıtlamaları getirilebilecek.

“Gerçek sayı çok daha yüksek olabilir”

DSÖ, açıklamasında laboratuvar doğrulamalı vakaların yanı sıra şüpheli ölümlerin de hızla arttığına dikkat çekti. Kurum, mevcut verilerin “rapor edilenden çok daha büyük bir salgına işaret ettiğini” belirtti.

Uzmanlara göre yıllardır süren çatışmalar, yerinden edilmeler ve sağlık sistemindeki yetersizlikler salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor.