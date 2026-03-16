Duman 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.03.2026 13:40

NATO'dan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin açıklama

NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı yönündeki açıklamasının ardından, müttefiklerin Akdeniz'de halihazırda ilave güvenlik sağlamak için adım attıklarını bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir NATO yetkilisi, ittifakın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin bir rol oynayıp oynamayacağına ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

"Müttefikler Akdeniz’de ilave güvenlik sağlamak için zaten adımlar attı." ifadesini kullanan yetkili, aynı zamanda üye ülkelerin bireysel olarak Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik bağlamı da dahil olmak üzere daha fazla ne yapabilecekleri konusunda ABD ve diğerleriyle görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.

ETİKETLER
NATO Hürmüz Boğazı ABD
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:39
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de
14:28
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
14:15
İnceburun Feneri denizcilere 163 yıldır yol gösteriyor
13:53
3 bin yıllık antik kentte "kıskanan çatlasın" mesajı
13:42
İspanya, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için BM'ye başvurdu
13:40
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 247'ye yükseldi
3 bin yıllık antik kentte "kıskanan çatlasın" mesajı
3 bin yıllık antik kentte "kıskanan çatlasın" mesajı
FOTO FOKUS
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ