AA 16.03.2026 13:24

ABD'de 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyen şiddetli hava durumu uyarısı verildi

ABD'nin kuzey kesimindeki eyaletlerde şiddetli kar yağışı ve fırtına riski nedeniyle 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyen ciddi hava durumu uyarısı yapıldı.

ABD'de 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyen şiddetli hava durumu uyarısı verildi

ABD'nin Nebraska eyaletinde orman yangınları sürerken ülkenin kuzeyinde fırtına uyarıları veriliyor.

ABC News'in haberine göre Wisconsin, Minnesota, Michigan gibi eyaletlerin olduğu "Great Lakes" bölgesi ve kuzeydeki diğer eyaletlerde kuvvetli fırtına ve şiddetli kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede, 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyen şiddetli hava durumu uyarısı yapılmasının yanı sıra South Dakota, North Dakota ve New York'ta kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Maryland eyaleti Valisi Wes Moore yaptığı yazılı açıklamada, acil durumlara hazır olunması talimatı verdiğini belirterek, uyarı yapılan bölge sakinlerine güvenli yerlere sığınmaları çağrısında bulundu.

Ayrıca, Nebraska eyaletinde devam eden orman yangınları nedeniyle de 243 bin hektarlık alanın kül olduğu bildirilmişti.

