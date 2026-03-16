Dünya
AA 16.03.2026 13:07

İran, İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı

İran, Tahran ve Buşehr eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes diğeri de Heron tipi İsrail'e ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece ABD-İsrail'e ait iki İHA düşürüldüğünü açıkladı.

Tahran ve Buşehr'in Cem kenti semalarında düşürüldüğü belirtilen İHA'lardan birinin İsrail'e ait gelişmiş Hermes tipi İHA olduğu bilgisi verildi. Diğer İHA'nın ise Heron tipi olduğu aktarıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri, 11 Mart'a kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

