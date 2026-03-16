AA 16.03.2026 12:58

İran: İsrail'in askeri havacılık merkezleri ile BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerine saldırılar gerçekleştirildi

İran, İsrail'in askeri havacılık merkezleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de ABD güçlerinin konuşlandığı hava ve deniz üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran: İsrail'in askeri havacılık merkezleri ile BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerine saldırılar gerçekleştirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 55. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Fettah, İmad ve Kadir ile hedef odaklı Fatih, Zülfikar ve Dezful füzelerinin yanı sıra insansız hava araçlarının da kullanıldığı belirtilerek, Tel Aviv'de askeri havacılık silah üretim merkezleri ve hava yakıt ikmal destek merkezlerine başarılı saldırılar yapıldığı ifade edildi.

ABD güçlerinin BAE'deki Dafra hava üssü ile Bahreyn'deki Cufair deniz üssü ve Şeyh İsa hava üssünün de füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Sıradaki Haber
Çin, Trump'ın Hürmüz Boğazı için kurmayı planladığı öne sürülen koalisyona katılma konusunda çekimser
13:08
İran, İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
13:04
İşgalci İsrail, İran'ın Tahran, Şiraz ve Tebriz kentlerine yeni saldırı başlattı
12:55
Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki
12:55
IPARD-III kapsamında kırsala 241 milyon euro hibe desteği sağlanacak
12:48
İstanbul Havalimanı dünya çapında bir kez daha zirvede
12:29
Mart kapıdan baktırdı: 298 yol yoğun kardan kapandı
İslam medeniyetinin izleri Çamlıca’da sergileniyor
Tabii'den yeni orijinal içerik: Onbeşliler
