Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.04.2026 18:36

Yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 352 milyon 625 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Anadolu'nun kadim üretim geleneğini destekleyip çiftçinin her adımında yanında yürüdüklerini belirten Yumaklı, "1 milyar 352 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

 

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, küçükbaş hayvancılık desteği (kuzu/oğlak) için 1 milyar 208 milyon 231 bin lira, zirai don desteği için 93 milyon 200 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 30 milyon 735 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 20 milyon 459 bin lira olmak üzere toplam 1 milyar 352 milyon 625 bin lira ödeme yapılacak.

Kimlik numarasının son hanesi "0" olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi "0,1,3,5,7,9" olan üreticiler için küçükbaş hayvancılık desteği ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçilerimizin hakkının yenilmesine müsaade etmeyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:18
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin soruşturma
19:06
Haydut İsrail, Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu aktivistleri Yunanistan'a teslim edeceklerini duyurdu
18:56
İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda can kaybı 15'e çıktı
18:52
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
18:47
Taciz suçundan yargılanan Hasbi Dede'ye hapis cezası
18:23
Pezeşkiyan: ABD ve İsrail yine müzakere sürecinde saldırabilir
Su papatyalarıyla kaplanan delta hayran bırakıyor
Su papatyalarıyla kaplanan delta hayran bırakıyor
FOTO FOKUS
Gazze'de yokluk içinde kurulan bir fırın
Gazze'de yokluk içinde kurulan bir fırın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ