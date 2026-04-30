İspanya, İsrail maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından İsrail'in Madrid Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dana Erlich derhal Bakanlığa çağırılarak, "aralarında İspanyol vatandaşlarının da bulunduğu filonun alıkonulmasının en sert şekilde kınandığı" bildirildi.

İsrail'deki İspanyol Büyükelçiliği ve Konsolosluğu ile bölgedeki büyükelçilikler ve Konsolosluk Acil Durum Biriminin "tam kapasiteyle" çalıştığını aktaran İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Küresel Sumud Filosu'nun organizatörleriyle de iletişim halinde olduklarını belirtti.

Kaynaklar ayrıca İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, filoda vatandaşları bulunan ülkelerdeki mevkidaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu vurguladı.

Sumar ittifakı ve sol görüşlü partiler, Bakan Albares'in Meclis'i bilgilendirmesini talep etti

Diğer yandan sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı, muhalefetteki sol görüşlü Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Bildu, Podemos, Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) ve Compromis partileriyle birlikte, İsrail'in filoya saldırısıyla ilgili Bakan Albares'den acil olarak Meclis'i bilgilendirmesini istedi.

Sumar ve diğer siyasi gruplar, filonun "İsrail devleti tarafından yasa dışı bir şekilde saldırıya uğradığını, üyelerinin kaçırıldığını, bunun uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesini ihlal ettiğini" açıkladı.

İsrail'in gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu üyelerinden 30 kadarının İspanyol vatandaşı olduğu öğrenildi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.