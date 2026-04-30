Açık 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 30.04.2026 17:32

Körfez’de enerji savaşı: BAE’nin ayrılığı petrol fiyatlarını tehdit ediyor

BAE’nin OPEC’ten sürpriz ayrılışı, Suudi Arabistan ile yeni bir petrol fiyat savaşının kapısını aralarken; 126 doları gören varil fiyatlarının, savaş sonrası dönemde pazar payı kapma yarışı nedeniyle sert bir düşüş yaşaması bekleniyor.

Orta Doğu’daki çatışmaların son kurbanı petrol üreticileri örgütü OPEC oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 60 yılın ardından örgütten ayrılışı, küresel piyasalarda uzun yıllar sürecek bir belirsizliğin fitilini ateşledi.

Perşembe günü 126 doları aşarak son dört yılın en yüksek seviyesini gören petrol fiyatları, BAE ve Suudi Arabistan arasındaki stratejik rekabetin kızışmasıyla birlikte yeni bir fiyat savaşı tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Bundan sonra ne olabilir?

Şu an için Hürmüz Boğazı’ndaki abluka nedeniyle BAE’nin üretim kotalarını hiçe sayarak piyasaya petrol sürme kapasitesi ve Suudi Arabistan’ın buna vereceği yanıt kısıtlı görünse de, savaş sonrası dönemde iki dev üreticinin pazar payı için amansız bir mücadeleye girmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Suudi Arabistan’ın kendi otoritesine meydan okuyan bu karara karşı, özellikle Asya pazarında agresif indirimler yaparak ve Avrupa’daki rafineri ürünleri pazarında hakimiyetini pekiştirerek karşılık vereceğini öngörüyor.

2024 yılında örgütün kararıyla üretimini günlük 3 milyon varilin altında tutan BAE’nin, bağımsız hareket etmeye başlamasıyla üretimini 6 milyon varile kadar çıkarma potansiyeli, küresel enerji piyasalarında fiyatların hızla çökmesine neden olabilecek bir risk teşkil ediyor.

Bu looming fiyat savaşı, yüz binlerce iş kaybına ve siyasi istikrarsızlığa yol açan 1980 ve 2014 yıllarındaki petrol krizlerine benzetiliyor. Orta Doğu’daki ihracatın çatışmalar nedeniyle sekteye uğraması, ABD, Brezilya ve Guyana gibi yeni oyuncuların pazar payını artırmasına olanak tanırken; savaş sonrası bölge ekonomilerini onarmak isteyen Körfez ülkelerinin pazar paylarını geri kazanmak için üretimi maksimum seviyeye çıkarma ihtimali, uzun vadede düşük fiyatların kalıcı olabileceğine işaret ediyor.

Örgütün temel prensibi olan "birlik içinde hareket ederek fiyatları dengeleme" kabiliyeti, en stratejik üyelerinden birinin ayrılmasıyla ağır bir yara alırken, kalan üyelerin disiplini sağlayamaması durumunda küresel enerji yönetiminin kontrol edilemez bir sürece girmesinden endişe ediliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol BAE Suudi Arabistan OPEC
Sıradaki Haber
Trump’tan Almanya Şansölyesi Merz’e: Kendi ülkenle ilgilen
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti
17:39
Organ bağışıyla 7 hastaya yeni hayat
18:01
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
17:28
RTÜK’ten televizyon ve dijital platformlara "şiddet" yaptırımı
17:59
Antalya'da orman yangınlarına karşı 250 kişilik tatbikat
17:23
İletişim Başkanı Duran: Dijital tehditler milli güvenlik meselesi haline geldi
Su papatyalarıyla kaplanan delta hayran bırakıyor
Su papatyalarıyla kaplanan delta hayran bırakıyor
FOTO FOKUS
Gazze'de yokluk içinde kurulan bir fırın
Gazze'de yokluk içinde kurulan bir fırın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ