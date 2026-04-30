Açık 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.04.2026 17:03

Kalibaf'tan "Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin yer almadığı yeni yönetim" vurgusu

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin yer almadığı yeni bir yönetim modeli uygulayacaklarını belirtti.

Kalibaf, X sosyal medya hesabından "Ulusal Fars (Basra) Körfezi Günü" dolayısıyla paylaştığı mesajında, "1622 yılında, 115 yıllık işgalin ardından Avrupalı sömürgecileri Körfez'den kovduk ve bu zaferi onurlandırmak için Fars Körfezi Günü'nü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüz Boğazı'nda uygulamak istediği yeni yönetim modeline değinen Kalibaf, "Bugün de İran, Hürmüz Boğazı üzerinde yönetim uygulayarak, hem kendisine hem de komşularına Amerikan varlığı ve müdahalesi olmadan bir geleceğin kıymetli nimetini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
İran ABD Hürmüz Boğazı
SON HABERLER
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti
17:39
Organ bağışıyla 7 hastaya yeni hayat
18:01
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
17:38
Körfez’de enerji savaşı: BAE’nin ayrılığı petrol fiyatlarını tehdit ediyor
17:28
RTÜK’ten televizyon ve dijital platformlara "şiddet" yaptırımı
17:59
Antalya'da orman yangınlarına karşı 250 kişilik tatbikat
Su papatyalarıyla kaplanan delta hayran bırakıyor
Su papatyalarıyla kaplanan delta hayran bırakıyor
FOTO FOKUS
Gazze'de yokluk içinde kurulan bir fırın
Gazze'de yokluk içinde kurulan bir fırın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ